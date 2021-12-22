2021/12/22 | 11:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، ان تشهد البلاد طقسا متباينا بين الغائم جزئيا والغائم الممطر، وبدرجات حرارة عشرينية، خلال اليومين المقبلين.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “طقس يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..



غائم ممطر ودرجات حرارة “عشرينية” المركز الخبري الوطني.

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