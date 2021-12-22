2021/12/22 | 11:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عقدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، جلستها الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.وقال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، خلال الجلسة، إن “، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الجلسة الخاصة بطعون الانتخابات والعامري يؤكد حرمان 5 ملايين ناخب من التصويت المركز الخبري الوطني.

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