وعن محاضرة ياسين الحاج صالح... - غسان صابور

2021/12/22 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غسان_صابور وعن محاضرة ياسين الحاج صالح...استمعت البارحة لمحاضرة الكاتب والمناضل السوري المعروف..



ياسين الحاج صالح..



على يوتوب الحوار..



سميت حوارا..



بلا محاورين..



دامت ساعة وبضعة دقائق..



بأسئلة وتقدمة من السيدة سوزان أمين..



جاهزة..



دامن حفنة من الدقائق...



محاضرة عن تجربة السيد ياسين وماضيه وتجاربه وكتاباته المعروفة..



مع النظام السوري..



ولا يمكن سوى الموافقة والمشاركة على غالب ما قال..



ماعدا تحليقه بسرعة ......





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