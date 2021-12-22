حكومة بينيت حسم الصراع أم تقليصه. - محسن ابو رمضان

2021/12/22 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_ابو_رمضان بقلم :-محسن ابو رمضان يتردد عن الادارة الامريكية تبنيها لمفهوم تقليص الصراع بين الاحتلال الاسرائيلي وبين الشعب الفلسطيني وهي ذات الرؤية التي يتبناها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بينت" ومن أجل تنفيذ ذلك شرعت حكومته بتقديم بعض " التسهيلات الاقتصادية والمعيشية" فقد سمحت للعمل لأكثر من 7000 عامل من قطاع غزة داخل الخط الأخضر وبالمقابل يوجد حوالي 200 ألف عامل من الضفة الغربية يعمل ......





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