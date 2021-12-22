في حال فشلت المحادثات.. المبعوث الأمريكي لإيران يحذر من

2021/12/22 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر المبعوث الأمريكي الخاص لإيران من "تصعيد الأزمة" إذا فشلت المحادثات في إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

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