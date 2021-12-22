2021/12/22 | 12:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، وصول وفد امني الى ديالى لبحث اخر المستجدات الامنية في المحافظة.وقال المصدر لمراسل “المركز الخبري الوطني”، ان “وفدا امنيا وصل الى محافظة ديالى برئاسة مدير الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد امني يصل ديالى لبحث اخر المستجدات الامنية بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

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