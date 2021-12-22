ليبيا.. أول بيان رسمي عن

2021/12/22 | 12:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة برلمانية ليبية، الأربعاء، إنه أصبح من المستحيل إجراء انتخابات رئاسية في غضون يومين كما هو مقرر، موضحة أن تفويض الحكومة المؤقتة سينتهي الجمعة.

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