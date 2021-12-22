توضيح من الدفاع حول انباء صدور عقوبة بحق 'علاء العيداني'

2021/12/22 | 12:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت وزارة الدفاع، الأربعاء، الانباء بشأن إصدار عقوبة بحق العقيد علاء العيداني.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (22 كانون الأول 2021)، إنها "تنفي ما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده تنسيب السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بعدم الظهور الإعلامي للعقيد علاء العيداني، في إعلام وزارة الدفاع والمحطات الإعلامية الأخرى وإحالته الى شؤون إمرة المحاربين".

وأكدت أن "المراسل الحربي العقيد الجريح البطل علاء العيداني، هو أحد منتسبي مديرية الإعلام، ويمارس مهام عمله في المديرية، ولا صحة لهذا الخبر".

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