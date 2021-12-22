ارتفاع اسعار النفط العالمية على الرغم من المخاوف من تداعيات المتحور اوميكرون

2021/12/22 | 12:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من المخاوف من تداعيات انتشار المتحور أوميكرون وبيانات أمريكية عن النفط.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27% إلى 71.31 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” … Readmore

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