مشعان الجبوري ينفي صدور مذكرة اعتقال لتورطه بتهم فساد

2021/12/22 | 12:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى عضو تحالف عزم والمرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية العراقية مشعان الجبوري ما يتم تداوله حول إصدار القضاء مذكرة قبض بحقه لتورطه بتهم الفساد.وقال الجبوري في تغريدة : إن ما يتم تداوله حول إصدار القضاء مذكرة قبض بحقه بتهمة … Readmore

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