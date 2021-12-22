بريطانيا: وفاة 40 شخص بمتحور أوميكرون

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 40 حالة وفاة بمتحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الانبار البريطانيا بتسجيل 40 حالة وفاة جراء الإصابة بمتحور الأوميكرون الجديد، فضلاً عن دخول أكثر من 129 شخصا أدخلوا المستشفيات.

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