تأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، اليوم الأربعاء، بتأجيل جلسة المحكمة الاتحادية الخاصة بالغاء نتائج الانتخابات.

وذكر المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "تم تعيين يوم ٢٦ / ١٢ موعداً لصدور القرار من المحكمة الاتحادية بخصوص الدعوى المقامة من قبل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

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