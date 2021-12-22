2021/12/22 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

زف وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لحملة الشهادات في وزارة الداخلية.

وقال الغانمي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه: "اتقدم بالشكر الجزيل لكل من سعى في إنجاز تحويل حملة شهادة البكالوريوس فأعلى في وزارة الداخلية من الملاك العسكري الى المدني، خاصة وزارة المالية، وباقي الدوائر في وزارة الداخلية".

وأضاف: "أبارك لأبنائي حملة الشهادات قرب صدور الأمر الخاص بتحويلهم، ممن قدموا طلبات بذلك، أتمنى لهم كل الموفقية والسداد، وأن يكون لهم دافع وحافز لبذل المزيد من الجهود في خدمة العراق وشعبه"، مؤكداً انه "لن يبخل في اي طلب او شيء يكون فيه خير لجميع العاملين في الوزارة لأن ما يقدمونه لخدمة المواطنين يستحق التقدير والثناء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشرى سارة لحملة الشهادات في وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشرى سارة لحملة الشهادات في وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).