2021/12/22 | 12:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتنشر مركز “فيكتور” الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية صورا للمتحور “أوميكرون”.وقالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور” في بيان نشرته على موقعها: “تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6، لدراسة خصائصه المورفولوجية، أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك”.ونوه …

ظهرت المقالة هذا هو شكل “أوميكرون”..



مركز روسي ينشر صورة له أولاً على النور نيوز.

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