الاتحادية تختم جلستها في دعوة الطعن بنتائج الانتخابات وتحدد يوم ٢٦ لصدور القرار

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ختمت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، جلستها المنعقدة للنظر بالدعوة المقامة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري للطعن بنتائج الانتخابات.حددت المحكمة في ختام الجلسة بعد السماع الى اطراف الدعوة وموكليهم يوم 26 من الشهر الحالي والموافق يوم الاحد المقبل لصدور القرار في الدعوة.

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