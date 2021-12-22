ذهابا وايابا.. إعادة افتتاح منفذ بري بين العراق والكويت أمام المسافرين

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق، يوم الأربعاء، عن اعادة فتح منفذ بري بين العراق والكويت أمام حركة المسافرين.وقالت الهيئة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه إن “اتفاقا متبادلا بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم الأربعاء افتتح على اثره منفذ سفوان العراقي (العبدلي من الجانب الكويتي) أمام حركة المسافرين ذهابا وايابا بعدما …

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إعادة افتتاح منفذ بري بين العراق والكويت أمام المسافرين أولاً على النور نيوز.

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