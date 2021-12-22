كركوك :افتتاح مشروع ماء مكتب الخالد ،بدعم من اليونسيف بطاقة 400م3

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افتتح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ،مشروع ماء مكتب الخالد ضمن ناحية الملتقى وبطاقة 400م3 بالساعة ،والذي تم تأهيله بدعم وتمويل منظمة اليونسيف في العراق وباشراف مديريه الماء في كركوك وبحضور شيما غوبتا مدير منظمة اليونسيف في العراق .ويغدي المشروع قرى (الاوبيتر .العسليه .تل الورد.كواز) .وقال محافظ كركوك ، اننا اليوم نفتتح مشروع بدعم وجهود المنظمات الدولية ومساهمة اليونسيف في منطقة تعرضت للتهديم والتجريف ومازالت اثاره واضحة امام الجميع ضمن تحدي يواجه المحافظة وادارة كركوك التي لديها 138قرية وناحية الملتقى المهدمة ..موكدا اننا نفتتح المشروع ولا يوجد مشاركة لسكان القرى الذين يواجهون صعوبة السكن بعد تهديم دورهم السكنية ..داعيا الامم المتحدة والمنظمات الدولية لمزيد من الدعم في تنفيذ مشاريع اعمار المناطق المحررة والقرى المهدمة وتكثيف جهود دعم ملف الاسرة والطفل والواقع الصحي والتربوي ومشاريع المياه والكهرباء .ودعا اليونسيف في العراق لفتح مكتب لهم في كركوك ،والنظر لجميع مكونات واطياف كركوك وتنفيذ مشاريع في عموم المحافظة ..مثمنا جهود القوات الامنية ودعمها في تنفيذ مشاريع الاعمار واعادة الاستقرار .وقالت شيما غوبتا جاء انجاز اعمال التاهيل ضمن دعم الحكومة الالمانية لملف اعمار المناطق المحررة .واكدت اننا سنعمل مع ادارة كركوك على تنفيذ خطط ومشاريع للعام 2022./انتهى

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