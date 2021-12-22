خلية الإعلام الحكومي: الموارد المائية تعتمد طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعتمدت وزارة الموارد المائية، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ومخرجات الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها، طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية للتقليل من الضائعات المائية والحد من التجاوزات وضمان العدالة في توزيعات المياه.واشارت خلية الاعلام الحكومي ، إلى أن الوزارة شارفت على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع استصلاح أراضي الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة وبمساحة (10) آلاف دونم، وباستخدام الأنابيب غير المضغوطة.وسينفذ المشروع، من قبل شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري، وبإشراف الهيأة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، وأُعد تصميم المشروع من قبل مركز الدراسات والتصاميم الهندسية التابع للوزارة، ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في العراق.ويتضمن العمل، إنشاء (9) قنوات موزعة، (3) منها أنبوبية مغلقة، و (6) مبطنة مفتوحة، إضافة إلى صمامات تحكم وأحواض تهدئة وترسيب.وبينت الخلية أن الوزارة نفذت خلال الفترات السابقة، المشروع الريادي لإدارة المياه في الحقول المروية بمحافظة كربلاء المقدسة، حيث بلغ طول المشروع (6.5) كم وبعرض (900 – 1500) م وبمساحة (269) دونماً، ويتكون من (6) محطات ضخ ومحطة بزل واحدة، مصمم على أساس العمل بمنظومة الري الحديثة./انتهى9

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