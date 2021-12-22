العراق.. المحكمة الاتحادية تنظر طعون تحالف الفتح ضد نتائج الانتخابات

2021/12/22 | 12:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم، جلستها الثالثة للنظر في الطعون التي قدمها تحالف الفتح حول نتائج الانتخابات.

ورجح محامي الإطار التنسيقي محمد الساعدي، تأجيل المحكمة الاتحادية العليا للجلسة الثالثة لحاجة فريق الخبراء الفنيين لدى المحكمة إلى المزيد من الوقت لتدقيق الأدلة التي قدمها المعترضون على النتائج .

العامري في طريقه للمحكمة

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في هذه الأثناء، يصل إلى أربيل اليوم وفد الإطار التنسيقي للقاء رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني وقادة حزب الاتحاد الوطني لبحث ملف تشكيل الحكومة التحالفات التي تسبقها.

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