لغز إيرلو.. عسكري سعودي: الحوثيون ربما قتلوا سفير إيران وأعادوا جثته عبر العراق!

2021/12/22 | 12:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تواصل الأوساط السعودية التشكيك بحادثة وفاة السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، إذ يتم تداول عدة روايات وتفسيرات ضمن نطاق الإعلام والخبراء السعوديين، وذلك بعد ساعات على تحميل طهران مسؤولية وفاة "إيرلو" للرياض.

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وضجت صفحات التواصل السعودية، بتكذيب الرواية الإيرانية التي تتحدث عن وفاة السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو، متأثراً بفايروس كورونا، فيما لمحت حسابات سعودية شهيرة، إلى احتمالية إصابته ثم مقتله بغارة شنها طيران التحالف العربي الذي تقوده الرياض، ونشر مغردون صوراً لطائرات سلاح الجو الملكي السعودي.

واستخدمت طهران في بياناتها، عبارة "شهيد" في وصف "حسن إيرلو"، وهو ما ترك الباب مفتوحاً للتأويلات، إلا أن مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الخارجية أمير عبداللهيان، حمّلوا "الطرف الذي يقصف اليمن، مسؤولية تأخير السماح بإخراج إيرلو"، وأكد اللهيان أن إيران لن تنسى ما فعلوه "لقد قصروا ولن ننسى أبدًا هذا التقصير والظلم الذي تعرض له هذا الشهيد العظيم".

اللهيان أكد أيضاً أن السفير -الذي وصل إلى صنعاء بطريقة غامضة أواخر العام 2020- كان من أشد الداعمين للحل السياسي في اليمن.

من جهته ألمح عسكري سعودي إلى اتهام الحوثيين بتصفية إيرلو.

ويدافع معلقون سعوديون عن فكرة وفاة "إيرلو" داخل مناطق سيطرة الحوثيين -وليس في إيران كما أعلنت طهران- عبر التأكيد على عدم وجود أي صورة أو فيديو تُظهر "إيرلو" حياً لحظة نقله أو سفره عبر الطائرة العراقية.

وقال اللواء السعودي عبدالله غانم القحطاني إن "ثمة رواية -لا أعلم مدى صحتها- تقول بأن مَن قام بتصفية إيرلو، هم الحوثيون، لأن الرجل تجاوز، وأصبح يدخل المستشفيات ويكشف عورات النساء ويتدخل في كل شاردة وواردة، ويزور كل مكان في صنعاء وكأنه سيد صنعاء، هذا ربما أغضب جناحاً داخل الحوثيين".

وأضاف أن "علينا أيضاً تذكّر ما حصل مع الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، كان معهم وسلّمهم مفاتيح صنعاء، وحين انقلب عليهم، قتلوه، هذا ربما لا يكون بعيداً عن ما حصل للسفير الإيراني حسن إيرلو".

القحطاني نفى في حديث متلفز لـ "RT" أن تكون الرياض قد تأخرت في الاستجابة للطلب الإنساني، مؤكداً أن "الجانب السعودي استجاب على الفور لوساطة الأشقاء (العراق وعمان) وقامت السعودية بتسهيل نقل إيرلو عبر طائرة عراقية، لكن الاعتراض الوحيد الذي أبدته الرياض، كان يتعلق بنقل إيرلو بشكل مباشر إلى طهران، لأن هناك معلومات خاصة دفعتنا إلى رفض هذا الطلب".

من جهته رد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، بوصف الحديث عن خلاف بين "إيرلو" والحوثيين، بأنه "كلام سفيه وسخيف".

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