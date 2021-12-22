طفل سوداني متهم بالتشكيك في العقيدة

2021/12/22 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشغل الرأي العام السوداني مؤخرا بقضية الطفل، معتصم أحمد محمد، البالغ من العمر 6 سنوات والذي تم فصله من مدرسته بسبب سلوكه "المنافي للعقيدة والدين" وحتى "لا يتأثر بقية التلاميذ بهذا السلوك" كما جاء في خطاب الفصل الصادر عن المدرسة.

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