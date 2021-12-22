2021/12/22 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعرب المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، عن استيائه بعد سقوط فريقه في فخ التعادل 1-1 مع إشبيلية، أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.وسجل لإشبيلية بابو غوميز، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين إشبيلية المركز الخبري الوطني.

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