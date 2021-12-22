الرئيس الامريكي جو بايدن في تصريح صادم للامريكيين حول المتحور اوميكرون

2021/12/22 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين غير الملقحين من أنهم يعرضون أنفسهم وأحباءهم للخطر وسط الانتشار السريع لمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا الذي بات المتحور الأكثر شيوعا.وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض، كشف بايدن النقاب عن خطط جديدة لشراء … Readmore

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