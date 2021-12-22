اتفاق يعيد فتح منفذي سفوان والعبدلي الكويتي أمام المسافرين

2021/12/22 | 12:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين" (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "اتفاقًا متبادلاً بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم الأربعاء افتتح على أثره منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين ذهابًا وإيابًا بعدما كانت مغلقة أمامهم بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذها البلدين لمواجهة جائحة كورونا".

وأضافت الكمارك أن "افتتاح المنفذين سيعود بالفائدة الكبيرة على الجانبين حيث سينعكس بصورة إيجابية على زيادة حركة التبادل التجاري بين الدولتين و تعظيم حجم التعاون الأقتصادي الذي تضرر بعد الاغلاق بسبب جائحة كورونا".

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