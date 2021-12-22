الخفاجي رداً على التهديدات باستهداف قوات التحالف: القوات العراقية ملزمة بحماية التحالف ومستشاريهم

2021/12/22 | 12:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، على التهديدات الموجهة ضد قوات التحالف وتصريح الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، بأن “القوات العراقية ملزمة بحماية قوات التحالف، وستواجه أي تهديد يقوض أمن تلك القوات”.الخفاجي قال: إن … Readmore

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