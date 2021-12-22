حقوق الإنسان: 1775 مدرسة آيلة للسقوط في العراق

2021/12/22 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية حقوق الانسان علي البياتي،اليوم الأربعاء، إن ألف وسبع مئة وخمس وسبعين مدرسة آيلة للسقوط في عموم محافظات البلاد.

وكشف البياتي ان البلد بحاجة إلى أبنية مدرسية جديدة تصل الى أربعة آلاف مدرسة للمرحلة الابتدائية، وثلاثة آلاف مدرسة للمراحل الثانوية مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يحل مشكلة الدوام الثنائي والثلاثي .

ولفت البياتي إلى وجود ألف مدرسة متجاوز عليها بشكل كلي أو جزئي في عموم البلاد من قبل بعض الأشخاص المتنفذين داعياً الجهات المعنية إلى اخلاء هذه المدارس واستغلالها للتعليم.

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