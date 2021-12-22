بالصور .. وصول وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي إلى اربيل

2021/12/22 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل صباح اليوم الأربعاء وفد الإطار التنسيقي الى اقليم كردستان برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال هشام الركابي مدير مكتب المالكي، إنّ زيارة الإقليم لا تستهدف أياً من القوى السياسية الأخرى، مبيّناً أنّ الوفد سيبحث التفاهمات المشتركة بشأن التحالفات، والدعوة إلى عقد جلسة البرلمان الأولى.

وأضاف إنّ المالكي والوفد المرافق له سيبحث مع القادة الأكراد عدة ملفات أهمها تشكيل حكومة توافقية، لا حكومة أغلبية.

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