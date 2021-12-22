"إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة".. الصحة العالمية تحذر من متحور أوميكرون خلال موسم العطل

2021/12/22 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة الصحة العالمية من أنّ الوقت قد حان لإعادة التفكير في خططك الاحتفالية لموسم الأعياد، وذلك وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الناجم عن متحور "أوميكرون".

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