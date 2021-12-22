خلية الإعلام: الموارد تعتمد طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية

2021/12/22 | 13:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأربعاء، أن وزارة الموارد المائية، وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ومخرجات الدراسة الاستراتيجية التي أعدتها، تعتمد طرق الري الحديثة في تنفيذ المشاريع الإروائية للتقليل من الضائعات المائية […]

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