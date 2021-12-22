المحكمة الاتحادية تؤجل حكم الطعن بالانتخابات الى الاسبوع المقبل

2021/12/22 | 13:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة النظر بالدعوى التي قدمها العامري بشان الطعن بالانتخابات إلى 26 من الشهر الحالي.

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