قرار من الكاظمي بعد اصابة متظاهرين في الناصرية

2021/12/22 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

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مصطفى الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب بإصابة 3 متظاهرين في الناصرية وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية

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