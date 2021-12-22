2021/12/22 | 13:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية، الاربعاء، إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الجاري.

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقى NRT عربية (22 كانون الاول 2021)، انها "وجهت دائرة المحاسبة اليوم الاربعاء ٢٠٢١/١٢/٢٢ باطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الاول".

واكد البيان ان "دائرة المحاسبة مستمره في تدقيق البيانات المالية ( الختامية ) وتمويل المشاريع قيد الانجاز وفقا للخطة الاستثمارية".

ودعت "دائرة المحاسبة كافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٢/٢٣ لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين لهذا الشهر) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين لهذا الشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).