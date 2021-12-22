2021/12/22 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بذي قار.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين اليوم، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضاف البيان أن "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً"، مؤكداً على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).