هيئة الجمارك العراقية: إعادة افتتاح منفذي سفوان والعبدلي بين العراق والكويت

2021/12/22 | 13:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح منفذي سفوان العراقي والعبدلي الكويتي أمام حركة المسافرين.وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الاتفاق المتبادل بين الجانبين جرى تنفيذه صباح اليوم الأربعاء، افتتح على أثره منفذي …

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