العثور على أحفورة لصغير ديناصور محفوظة تماما داخل بيضة

2021/12/22 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى باحثون الضوء على أحفورة غير مسبوقة لديناصور صغير تلتف تمامًا داخل بيضتها مشيرين على أن هذا الاكتشاف سيكشف المزيد عن الروابط بين الديناصورات والطيور.

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