2021/12/22 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_جواد_فارس انتم لديكم دبابات ...و انا لدي أغاني،ومن سوء حظكم أن الامريكان لم يخترعوا دبابة تستطيع قتل الأغاني ،أنا أقوى منكم ، الان الزمن بستهلك الدبابة ، ويزيد الأغاني قوة .ميكس تيودواركس المناضل الشيوعي اليوناني أصبحت كلمتي الديمقراطية وحقوق الانسان تستخدم في الوقت الحاضر ،للمزايدة و المتاجرة السياسية من قبل الامريكان و الدول الغربية السائرة في فلك الامبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطية الامريكية بين الماضي و واقع الحال . - محمد جواد فارس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطية الامريكية بين الماضي و واقع الحال . - محمد جواد فارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).