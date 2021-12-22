البنك المركزي العراقي يعلن رسمياً استكمال دفع التعويضات المفروضة على العراق الى دولة الكويت

2021/12/22 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي استكمال دفع تعويضات المفروضة على العراق الى دولة الكويت.وذكر البنك المركزي في بيان: أنه “تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي”، مشيراً الى أن “بذلك يكون العراق … Readmore

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