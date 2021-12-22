الكاظمي يوجه بفتح تحقيق بأحداث الناصرية بعد إصابة 3 من المتظاهرين

2021/12/22 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين في الناصرية.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن “القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادث إصابة ٣ من المتظاهرين، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار”.

ووجه بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً”، مؤكداً على “توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة”.

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