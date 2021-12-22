بالصور… الصدر يصل إلى مبنى بلدية النجف لمواصلة ’حملة التطهير’

2021/12/22 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر ضمن حملة التطهير يعلن عن السعي لإقالة محافظ النجف”بالطرق السياسية”

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