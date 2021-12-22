المحكمة الاتحادية تؤجّل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات

2021/12/22 | 13:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن “المحكمة الاتحادية قررت تأجيل جلسة الطعن بنتائج الانتخابات الى يوم الـ26 من كانون الأول الحالي”.

وأضاف، أنَّ “ذلك جاء بعد الاستماع الى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين”.

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