الكاظمي يوجه باتخاذ الاجراءات القانونية في حادث إصابة 3 من متظاهري ذي قار

2021/12/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، باتخاذ الاجراءات القانونية في حادث إصابة 3 من متظاهري ذي قار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " القائد العام للقوات المسلحة تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين اليوم الأربعاء، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

واضافت ان "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً ، مؤكداً على توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة".

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