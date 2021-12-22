المالية تعلن إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الأول الحالي

2021/12/22 | 13:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وجهت وزارة المالية / دائرة المحاسبة، اليوم الاربعاء، بأطلاق دفعات تمويل الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الاول.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "دائرة المحاسبة مستمره في تدقيق البيانات المالية ( الختامية ) وتمويل المشاريع قيد الانجاز وفقا للخطة الاستثمارية".

ودعت دائرة المحاسبة بحسب البيان، "كافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة اعتباراً من يوم الخميس المصادف ٢٠٢١/١٢/٢٣ لغرض بدأ اجراءات تمويل الرواتب وفق المواعيد المحددة لكل وزارة".

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