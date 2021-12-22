أردوغان: الخطة الجديدة لضبط أسعار صرف العملات حققت هدفها

2021/12/22 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الخطة الاقتصادية الجديدة لضبط أسعار صرف العملات، حققت هدفها.وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته باجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” في البرلمان التركي، ان “الخطة الجديدة التي أعلناها أمس لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها”.وأشار الى ان …

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