عاجل.. الكاظمي يوجه بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين في الناصرية

2021/12/22 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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الكاظمي يوجه بمحاسبة مطلقي النار على المتظاهرين في الناصرية أولاً على النور نيوز.

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