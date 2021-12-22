عاجل.. إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الاول

2021/12/22 | 13:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعاجل..إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الاوليتبع ..

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إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر كانون الاول أولاً على النور نيوز.

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