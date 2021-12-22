2021/12/22 | 13:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأتخاذ الإجراءات القانونية في حادث إصابة متظاهرين بذي قار.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تابع باهتمام كبير حادث إصابة 3 من المتظاهرين اليوم، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وأضاف البيان أن "الكاظمي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً"، مؤكداً على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهربن المطالبين بحقوقهم المشروعة"./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحادثة إطلاق النار على المتظاهرين بالناصرية/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يوجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحادثة إطلاق النار على المتظاهرين بالناصرية/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).