2021/12/22 | 13:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gZxs1uFBdlQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسنل في بغداد: المحكمة الاتحادية تحدد 26 من الشهر الحالي موعدا لإصدار القرار الخاص بإلطعون) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسنل في بغداد: المحكمة الاتحادية تحدد 26 من الشهر الحالي موعدا لإصدار القرار الخاص بإلطعون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).