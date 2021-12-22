2021/12/22 | 13:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القت قوة امنية، اليوم الأربعاء، القبض على تسعة متهمين اثر مشاجرة مسلحة في منطقة حي الحسين بالبصرة.وذكر بيان لقيادة شرطة محافظة البصرة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بعد ورود اخبار عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 9 متهمين بينهم مطلوب بالإرهاب في البصرة المركز الخبري الوطني.

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