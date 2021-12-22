ليبيا.. تأجيل الاقتراع الرئاسي ومفوضية الانتخابات تقترح موعدا آخر

2021/12/22 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع إلى 24 يناير.

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