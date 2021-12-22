4 أيام للبت في دعوى هادي العامري لإلغاء الانتخابات

2021/12/22 | 13:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة اختتام المرافعات

الترا عراق - فريق التحرير

حددت المحكمة الاتحادية، الأربعاء، موعدًا نهائيًا للبت في دعوى هادي العامري زعيم تحالف الفتح لإلغاء الانتخابات.

واستمعت المحكمة، 22 كانون الأول/ديسمبر، إلى مرافعة جديدة طالب فيها العامري بإلغاء بعض النتائج وإعادة عمليات العد والفرز اليدوي الخاصة بمحطات معينة.

وأعلنت المحكمة، وفق بيان تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، اختتام المرافعات بعد الاستماع إلى آخر دفوع وطلبات الطرفين المتداعين.

وقررت المحكمة، "تحديد السادس والعشرين من كانون الأول/ديسمبر لإصدار قرار في الدعوى".

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